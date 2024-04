Diminuzione delle vendite di auto elettriche in Spagna

In Spagna le vendite di auto 100% elettriche nel mese di marzo hanno fatto segnare una decisa diminuzione 12,4% a marzo, con le 4.982 immatricolazioni che rappresentano il 4,45% del mercato globale nello stesso mese. Come segnala l'Associazione spagnola dei produttori di automobili e camion (Anfac) le elettriche sono scese nel primo trimestre del 3,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente raggiungendo le 13.420 unità.

In marzo le immatricolazioni di veicoli ibridi plug-in hanno raggiunto le 5.651 unità e sono diminuite del 6% arrivando a rappresentare il 5,05% della quota di mercato globale. Nel computo complessivo del primo trimestre le vendite di Phev - arrivate a 15.843 unità - sono cresciute del 5,9% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedent

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



Agenzia_Ansa / 🏆 4. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Nel 2023 è aumentato del 45% il furto dati sul dark webCrif: 'In Italia il fenomeno cresce, +13,9% gli utenti allertati' (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Milan, Tomori al 45': 'Dobbiamo gestire bene la palla e chiuderla nel secondo tempo'Nell'intervallo della gara di San Siro tra Milan e Empoli, il difensore rossonero Fikayo Tomori è stato raggiunto dai microfoni di DAZN per un commento alla prima frazione di gioco, che si è conclus

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Tecnologia, aeroporti e compagnie aeree nel 2023 hanno investito oltre 45 miliardi di dollariBiometria, business intelligence e intelligenza artificiale gli strumenti più percorsi. L’obiettivo è migliorare la user experience degli u…

Fonte: LaStampa - 🏆 16. / 68 Leggi di più »

Nico Williams: 'Mia madre ha camminato scalza nel deserto per venire in Spagna per noi'Il razzismo non è un tema solo italiano. Negli ultimi giorni sta tenendo banco la questione Acerbi-Juan Jesus, ma anche in Spagna ci si sofferma molto sull'argomento dopo i vari casi che hanno riguar

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Spagna, Sarabia verso Euro 2024 (nel girone dell'Italia): 'Non chiamateci favoriti'Pablo Sarabia torna tra i convocati della Spagna. L'ultima volta era stata a Qatar 2022, contro il Marocco, quindi quasi un anno e mezzo fa. L'attaccante si è ritrovato quest'anno al Wolverhampton, r

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Turismo: Spagna, Francia e Usa le mete preferite degli italiani nel 2023I viaggiatori tedeschi primi nel Belpaese per numero di pernottamenti, prosegue la ripresa del flusso dagli Stati Uniti

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »