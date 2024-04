Cinquant'anni di storia per la Volkswagen Golf

Cinquant'anni di storia per Golf, che cinquant'anni fa, esattamente il 29 marzo del 1974, entrava in produzione nello stabilimento Volkswagen a Wolfsburg. L'auto compatta, erede del Maggiolino, sarebbe diventata l'auto Volkswagen di maggior successo e l'auto europea più venduta di tutti i tempi. I primi esemplari della nuova Golf furono esposti nei concessionari nel luglio del 1974.

Laddove il Maggiolino e i motori posteriori avevano dominato la scena per molti decenni, ora iniziava la nuova era del motore trasversale montato anteriormente. Volkswagen aveva già avviato questa transizione poco prima con la Scirocco e la Passat. Erede del Maggiolino prodotto in più di 21,5 milioni di esemplari, la Golf sviluppata da Giorgetto Giugiaro e Volkswagen Design doveva essere all'altezza delle aspettative per continuare la storia di successo dell'auto di maggior successo di tutti i tempi fino a quel moment

