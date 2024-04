Demolizione e ristrutturazione del mercato di via Sannio a Roma

Era uno dei più noti della città, ora è stato demolito e verrà rifatto con 92 banchi e un tetto alto quasi 5 metri, con pannelli solari e zone verdi: il progetto dovrebbe essere completato nel 2025. A Roma lo scorso febbraio sono iniziati i lavori di demolizione del mercato di via Sannio, storico mercato all’aperto nel quartiere di San Giovanni che si trova accanto alle mura Aureliane e alla Basilica.

Nel 2021 la regione Lazio aveva proposto di spostarlo, ma il municipio VII aveva respinto la richiesta decidendone la ristrutturazione, che ora è in corso, e che dovrebbe essere completata nel corso del 2025. Gli operatori del mercato chiedevano una ristrutturazione da tempo e di recente si sono spostati all’esterno, nel tratto di via Sannio compreso tra via Corfinio e piazzale Appio. Rimarranno lì fino alla fine dei lavori

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



ilpost / 🏆 7. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Come sarà il nuovo mercato di via Sannio, a RomaEra uno dei più noti della città, ora è stato demolito e verrà rifatto con 92 banchi e un tetto alto quasi 5 metri, con pannelli solari e zone verdi: il progetto dovrebbe essere completato entro l'inizio del Giubileo

Fonte: ilpost - 🏆 7. / 83 Leggi di più »

Bologna, da gennaio del 2025 le scuole medie della città rimarranno aperte anche il pomeriggioA Bologna da gennaio 2025, nelle ventidue scuole secondarie di primo grado, le porte resteranno aperte anche il pomeriggio per realizzare attività di supporto allo studio, socio-culturali e sportive rivolte ad adolescenti e famiglie con l’intento di promuovere il successo scolastico e formativo, la socialità e la formazione continua.

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

Agrigento Capitale italiana della Cultura 2025: ecco il programma dell'evento dal 1 al 3 settembreCapitale italiana della cultura 2025 è Agrigento in Sicilia. La cittadina siciliana...

Fonte: leggoit - 🏆 40. / 51 Leggi di più »

La rivoluzione eterna della stampa (Miss) Dior Autunno Inverno 2024/2025Miss Dior Print

Fonte: MarieClaire_it - 🏆 28. / 62 Leggi di più »

Stangata per Gabigol: l'ex Inter sospeso fino al 2025 per violazione dei test antidopingGabriel Barbosa, in arte Gabigol, è stato sospeso per due anni per 'frode nei test antidoping' dal Tribunale Sportivo Antidoping. Come riporta Globo Esporte, la stangata è arrivata oggi anche se la

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Stangata per Gabigol: sospeso fino al 2025 per violazione dei test antidopingGabriel Barbosa, in arte Gabigol, è stato sospeso per due anni per 'frode nei test antidoping' dal Tribunale Sportivo Antidoping. Come riporta Globo Esporte, la stangata è arrivata oggi anche se la

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »