Google accetta di cancellare miliardi di dati per risolvere una causa legale

Per risolvere una causa intentata in California in cui l'azienda era accusata di tracciare le attività di milioni di persone anche quando usavano la modalità 'privata' del browser Chrome, Google ha accettato di cancellare miliardi di dati sulle attività dei propri utenti.

L'accordo dovrà essere approvato dalla giudice federale competente in un'udienza prevista per il 30 luglio.

