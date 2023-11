Cooperazione economica e conflittualità bellica

Nella drammatica situazione di guerre "macro-locali" (in Europa e nel Medio Oriente) e di altre "quasi-locali" (in Africa almeno otto: Libia, Nigeria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Repubblica Centrafricana, Repubblica democratica del Congo, Uganda) è incoraggiante registrare eventi in cui la cooperazione economica prevale sulla conflittualità bellica o almeno non viene cancellata completamente da questa.

Tutte le iniziative di dialogo economico, anche senza conclusioni di evidenza positive, sono importanti perché la de-globalizzazione in atto se da un lato corregge gli eccessi passati da un altro lato può portare al protezionismo che certo non genera sviluppo. L’interconnessione è meglio della globalizzazione che ha creato anche oligopoli globali (ad esempio il quartetto americano FAGA - Facebook, Amazon, Google, Apple - SpaceX e le loro controparti cinesi - AliBaba, TikTok, iSpace e Landspace) Il vertice Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) È bene allora prestare attenzione al vertice in corso a San Francisco, andando oltre l'incontro fra Joe Biden e Xi Jinpin

