Conte potrebbe dire sì al Napoli se troverà un progetto vincente

Conte potrebbe dire sì al Napoli se troverà in quello azzurro un progetto in cui si punti a mantenere un livello tecnico di squadra importante, quindi potersela giocare per vincere. Però, ahimè, se Osimhen , come leggo, andrà via questa estate, è difficile ad oggi preventivare un arrivo di Conte a Napoli . Certo, tutto può cambiare perchè il calcio gira veloce, ma se quello che si legge è vero, Conte andrà in una società in cui ci sarà un progetto in cui si lotti per vincere '.

Sono le parole, a Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma, di Angelo Alessio, storico vice del tecnico salentino : ' Se De Laurentiis prende Conte, sa benissimo che avanzerà delle richieste, poi è chiaro che toccherà alla società prendere il giocatore funzionale al gioco che l’allenatore vorrà far

Conte Napoli Progetto Vincente Calcio

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



tuttosport / 🏆 29. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

L'Inter dei record: meglio del Napoli di Spalletti e della Juventus di ConteNerazzurri sempre più padroni della Serie A: dopo 28 giornate, più punti del Napoli di Spalletti e statistiche migliori della Juve dei 102 punti.

Fonte: GoalItalia - 🏆 26. / 63 Leggi di più »

Napoli, la prima scelta è Antonio Conte: De Laurentiis punta su ingaggio e mercatoCALCIOMERCATO - Aurelio De Laurentiis sta cercando di convincere Antonio Conte ad aprire il nuovo ciclo del Napoli. Il tecnico era già stato avvicinato per sost

Fonte: Eurosport_IT - 🏆 27. / 63 Leggi di più »

Napoli sogna Conte: De Laurentiis pronto a tutto, ma il tecnico non è ancora convintoIl tecnico salentino già cercato a ottobre resta la primissima scelta: per convincerlo, un ingaggio da top e un mercato importante. L'ex Juve e Inter, quest'anno fermo per l'anno sabbatico, viene accostato anche a Bayern e Liverpool

Fonte: Gazzetta_it - 🏆 20. / 65 Leggi di più »

Napoli, Kulusevski per accontentare Conte: De Laurentiis punta lo svedese del TottenhamEditoriale di Raimondo De Magistris In Serie A solo tre allenatori sono certi al 100% di non cambiare club in estate. Sono di più quelli già certi di andare via: ci sarà una rivoluzione mai vista primaIn Serie A solo tre allenatori sono certi al 100% di non cambiare club in estate. Sono di più quelli già certi di andare via: ci sarà una rivoluzione mai vista primaPiazza Affari, approfondimenti sulla geopolitica del mercato dei calciatori, un focus di riguardo su tattiche, match, coppe e campionati di A,B e C. Con Cristiano Cesarini e Alessandro SticozziAtalanta, tegola Scalvini: lesione al bicipite femorale sinistro, fuori circa un meseJuve alla prova Coppa Italia: Allegri ritrova VlahovicPodcastArthur via, Amrabat che torna, e poi? Che rebus il centrocampo della FiorentinaJuve in crisi, Marchegiani:"Vedo una squadra vuota

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Conte al Napoli, annuncio improvviso: l’ex Juve come primo colpoRivoluzione Napoli con Manna e Conte: prima operazione da non meno di 50 milioni di euro finanziata dalla cessione di Osimhen

Fonte: calciomercatoit - 🏆 38. / 51 Leggi di più »

La prossima panchina di Conte e le scelte del NapoliIl patron De Laurentiis deve fare una scelta importante per la prossima stagione del Napoli. Inoltre, si discute su dove allenerà Antonio Conte.

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »