La prossima panchina di Conte e le scelte del Napoli

I 90’ di Allegri-Chiesa-Vlahovic, la prossima panchina di Conte, le balle sul derby di Milano, la vera priorità del Milan, le scelte di De Laurentiis. E l’Euro-Orsolini È bene ricordare a patron De Laurentiis che scegliere un bravo direttore sportivo e un buon allenatore è un grande passo, ma poi bisogna avere la forza di fare un passo indietro e lasciarli lavorare in santissima pace.

Manna e Italiano (se sarà Italiano) sono ottime scelte, ma è ancora più importante che il patron riesca a fare una cosa che per tradizione è foriera di ottimi risultati in casa Napoli: silenzio. È bene ricordare che tra i tecnici a spasso c’è Antonio Conte il pugliese. E qui si innesca il domandone: dove allenerà cotanto tecnico la prossima stagione? La Juve punta su Thiago Motta, il Milan è pronto a proseguire con Pioli, la Roma ha “scoperto” De Rossi, l’Inter si tiene stretta Inzaghi. In Italia resta il Napoli che, appunto, ha già un’opzione Italian

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



TuttoMercatoWeb / 🏆 13. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Napoli, la prima scelta è Antonio Conte: De Laurentiis punta su ingaggio e mercatoCALCIOMERCATO - Aurelio De Laurentiis sta cercando di convincere Antonio Conte ad aprire il nuovo ciclo del Napoli. Il tecnico era già stato avvicinato per sost

Fonte: Eurosport_IT - 🏆 27. / 63 Leggi di più »

Napoli sogna Conte: De Laurentiis pronto a tutto, ma il tecnico non è ancora convintoIl tecnico salentino già cercato a ottobre resta la primissima scelta: per convincerlo, un ingaggio da top e un mercato importante. L'ex Juve e Inter, quest'anno fermo per l'anno sabbatico, viene accostato anche a Bayern e Liverpool

Fonte: Gazzetta_it - 🏆 20. / 65 Leggi di più »

Napoli, Kulusevski per accontentare Conte: De Laurentiis punta lo svedese del TottenhamEditoriale di Raimondo De Magistris In Serie A solo tre allenatori sono certi al 100% di non cambiare club in estate. Sono di più quelli già certi di andare via: ci sarà una rivoluzione mai vista primaIn Serie A solo tre allenatori sono certi al 100% di non cambiare club in estate. Sono di più quelli già certi di andare via: ci sarà una rivoluzione mai vista primaPiazza Affari, approfondimenti sulla geopolitica del mercato dei calciatori, un focus di riguardo su tattiche, match, coppe e campionati di A,B e C. Con Cristiano Cesarini e Alessandro SticozziAtalanta, tegola Scalvini: lesione al bicipite femorale sinistro, fuori circa un meseJuve alla prova Coppa Italia: Allegri ritrova VlahovicPodcastArthur via, Amrabat che torna, e poi? Che rebus il centrocampo della FiorentinaJuve in crisi, Marchegiani:"Vedo una squadra vuota

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

De Laurentiis pronto a rivoluzionare il Napoli: dall'area tecnica all'allenatore, tutti i nomiAurelio De Laurentiis è pronto a rivoluzionare il suo Napoli. Dopo i tre schiaffi presi dall'Atalanta, anche la qualificazione in Champions League è diventata un miraggio e di conseguenza ora il com

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Napoli, De Laurentiis punta su Manna della Juve per la rifondazione azzurraIl numero uno del club campione d'Italia ha scelto l'uomo a cui affidare la direzione dell'area tecnico-sportiva: tutti i dettagli e i retroscena

Fonte: CorSport - 🏆 41. / 51 Leggi di più »

Napoli, De Laurentiis ha scelto MannaLe ultime sul nuovo direttore sportivo. Aurelio De Laurentiis si appresta ad affidarsi ad un nuovo dirigente: ecco Manna

Fonte: calciomercatoit - 🏆 38. / 51 Leggi di più »