Combustibili fossili: tutte le opzioni sul tavolo alla Cop28

Dobbiamo abbandonare i combustibili fossili o è meglio aggirare ancora una volta la domanda? Tutte le possibilità restano aperte sul tema nel sesto giorno della ventottesima conferenza delle Nazioni Unite sul clima, mentre il riscaldamento globale non dà tregua. La seconda versione del documento finale è stata resa pubblica il 5 dicembre e riassume in 24 pagine le diverse possibilità proposte dai circa duecento paesi che stanno partecipando ai negoziati di Dubai.

Le loro opinioni divergenti si riflettono nelle diverse opzioni lasciate aperte sulla questione del futuro dei combustibili fossili, al centro della Cop28. Da un’“uscita programmata e giusta dai combustibili fossili” al nulla, tutte le opzioni sono sul tavolo, suggerendo che ci saranno molte tensioni da qui alla fine della conferenza, prevista per il 12 dicembre. Il ministro dell’energia saudita si è detto “assolutamente” contrario a un accordo sulla riduzione dei combustibili fossili, dimostrando fino a che punto i partiti tradizionali restino fedeli alle loro posizion





