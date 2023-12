COP28: Il ventottesimo incontro sui cambiamenti climatici

(Cop28). È il ventottesimo incontro fra i paesi firmatari della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, il trattato frutto degli accordi di Rio del 1992 che segnarono l’inizio degli sforzi coordinati a livello internazionale per limitare le emissioni di gas serra e il riscaldamento globale.

Il processo è cominciato formalmente nel 1995 a Berlino con la prima conferenza delle parti e, due anni dopo, ha prodotto il, conclusi alla Cop21 nel 2015, che i firmatari si sono dati degli obiettivi precisi: limitare l’aumento della temperatura media globale “ben al di sotto” di due gradi in più rispetto al periodo preindustriale (1850-1900) e possibilmente a meno di 1,5 gradi, la soglia oltre la quale – secondo il Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (Ipcc) – le conseguenze del riscaldamento metteranno a rischio la vita degli esseri umani e la stabilità degli ecosistem





