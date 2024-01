Coca Cola interrompe lo spot con Chiara Ferragni

Abbiamo lavorato con Chiara in Italia nel 2023, anche per alcune riprese tenutesi lo scorso dicembre. Al momento non prevediamo di usare questi contenuti. Nei giorni scorsi anche l'azienda di occhiali Safilo aveva interrotto i rapporti con la nota influencer che cerca un rilancio. Secondo, infatti, che aveva anticipato la notizia sul rapporto tra lei e la Coca Cola, Chiara Ferragni avrebbe firmato un contratto con un famoso marchio internazionale.

La campagna natalizia sui pandori tra la Balocco e Chiara Ferragni era finita al centro di polemiche per mancanza di trasparenza. Alla fine è intervenuta anche per 420mila euro, mentre un'altra sanzione (da oltre un milione di euro) è stata comminata alle società riconducibili alla nota influencer. Il motivo? Pratica commerciale scorretta





MediasetTgcom24 » / 🏆 3. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Pandoro Balocco: Codacons pronto a denunciare Chiara Ferragni in 104 procurePandoro Balocco: Codacons pronto a denunciare Chiara Ferragni in 104 procure. Leggi la notizia completa su TG La7.

Fonte: TgLa7 - 🏆 25. / 63 Leggi di più »

Giorgia Meloni attacca Chiara Ferragni per il panettone 'griffato'La leader politica Giorgia Meloni critica Chiara Ferragni per la vicenda del panettone 'griffato' con il suo logo, sostenendo che il vero modello da seguire non sono gli influencer ma coloro che creano, disegnano e producono eccellenza italiana.

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Chiara Ferragni sotto accusa per il caso del pandoro di beneficenza BaloccoL'influencer Chiara Ferragni è ancora sotto accusa per il caso del pandoro di beneficenza Balocco, che le è costato una multa di un milione dall'Antitrust. Verrà chiamata a rispondere del possibile reato di truffa aggravata.

Fonte: leggoit - 🏆 40. / 51 Leggi di più »

Social contro Chiara Ferragni, il web non perdona per il caso pandoro BaloccoLa ricerca SocialData per Adnkronos: 6 milioni di interazioni, 7 su 10 contro Chiara

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

Il negozio di Chiara Ferragni a Roma vandalizzatoIl punto di vendita di Chiara Ferragni in via del Babuino, a Roma, è stato vandalizzato con scritte contro l'influencer. Continuano le polemiche e il silenzio sui social.

Fonte: DonnaModerna - 🏆 44. / 51 Leggi di più »

Pandoro Balocco e Ferragni, i dubbi dell'azienda al team di Chiara: «Così rischiamo la pubblicità ingannevole»«Mi verrebbe da rispondere [al team Ferragni]: in realtà le vendite servono per...

Fonte: leggoit - 🏆 40. / 51 Leggi di più »