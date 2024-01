Il negozio di Chiara Ferragni a Roma vandalizzato

Non si placano le polemiche che hanno investito l’influencer, riapparsa sui social la notte di Capodanno in un video pubblicato da Fedez dopo settimane di silenzio. Il punto di vendita di Chiara Ferragni in via del Babuino, a Roma, è stata vandalizzato. Sulla vetrina e sull’insegna del negozio sono apparse le scritte “Truffatrice” e “Bandita“, in riferimento al noto caso dei pandori Balocco.

L'influencer continua dunque a essere al centro delle polemiche e a mantenere il silenzio sui social, salvo una breve apparizione in un video pubblicato da Fedez la notte di Capodanno. Il negozio in via del Babuino a Roma L'apertura del negozio in via del Babuino a Roma è avvenuta a settembre dello scorso anno e ha rappresentato per la Ferragni l'ennesimo traguardo lavorativo. Un punto vendita nella nota e prestigiosa via della Capitale è, infatti, il sogno di molti brand. Ma gli affari sembrano non andare come previsto, in particolar modo dopo lo scoppio del caso dei pandori e della falsa beneficienz





