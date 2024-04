Charles Leclerc e la sua Ferrari di Lego

Charles Leclerc più Ferrari uguale sogno a occhi aperti . Per chi ama la Formula 1 , questo rappresenta uno dei più bei binomi che esistano nel mondo delle gare. Quanti vorrebbero ammirare dal vivo l'auto con cui corre il pilota? Qualcuno ha potuto farlo al Cremona&Bricks questo weekend appena passato, anche se la versione che si è potuta guardare è quella Lego . Non male, comunque, soprattutto per chi è appassionato di modellini.

Rossa fiammante con volante e ruote realizzate ad hoc e stampate in 3D in scala 1:8 , la vettura è stata esposta in una delle manifestazioni più grandi in Italia dedicata ai mattoncini colorati. Aldovini ha detto: “Nella mia collezione di auto non poteva mancare quella del campione monegasco. Ho utilizzato 3.

Charles Leclerc Ferrari Lego Formula 1 Modellini

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



CorSport / 🏆 41. in İT

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Leclerc lancia il suo gelato 'Lec' e scherza: 'La Ferrari sarebbe chocolate crunch'Leclerc lancia il suo gelato 'Lec' con Guido Martinetti e Federico Grom: 'La Ferrari sarebbe chocolate crunch'. Guarda il video su TG LA7

Fonte: TgLa7 - 🏆 25. / 63 Leggi di più »

F1, Leclerc (Ferrari) lancia il suo brand di gelati LEC a MilanoSi chiama Lec e lo presenta lo stesso Charles

Fonte: SkySport - 🏆 33. / 53 Leggi di più »

Leclerc lancia il suo gelato 'Lec' e scherza: 'La Ferrari sarebbe chocolate crunch'Leclerc lancia il suo gelato 'Lec' con Guido Martinetti e Federico Grom: 'La Ferrari sarebbe chocolate crunch'. Guarda il video su TG LA7.

Fonte: TgLa7 - 🏆 25. / 63 Leggi di più »

Leclerc diventa imprenditore del gelato: 'La Ferrari ora è come il mio cioccolato croccante'In una conferenza stampa nel capoluogo lombardo, il pilota della Ferrari ha annunciato il lancio della sua nuova linea di gelati LEC, realizzati insieme ai fondatori di Grom e al manager Nicolas Todt

Fonte: Gazzetta_it - 🏆 20. / 65 Leggi di più »

Leclerc, il pilota della Ferrari entra nel mondo dei gelati con il brand LECI titoli di Sky TG24 dell'11 aprile: edizione delle 13

Fonte: SkyTG24 - 🏆 31. / 55 Leggi di più »

Ferrari regina di scacchi: così Sainz e Leclerc hanno beffato le McLarenIn Giappone il muretto del Cavallino ha corso dei rischi per togliere Charles dal traffico e dato a Carlos la tattica migliore: così le rosse hanno scalato le posizioni nonostante una qualifica deludente

Fonte: Gazzetta_it - 🏆 20. / 65 Leggi di più »