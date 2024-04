Un giovane sogna di diventare un cowboy

è un film di genere western del 1972, diretto da Dick Richards, con Luke Askew e Gary Grimes. Durata 94 minuti. Distribuito da FOX.

Il sedicenne Ben Mockridge, che sogna la vita dei cow-boys e vuole diventare uno di loro, si compra una pistola e parte, come aiuto-cuoco, al seguito di Frank Culpepper, diretto con la sua mandria a Fort Lewis. Quando, in uno scontro con ladri di bestiame, muoiono quattro cow-boys, Frank incarica il ragazzo di recarsi in un vicino villaggio e di ingaggiare, a nome suo, altrettanti pistoleros.

Western Ben Mockridge Cowboy Mandria Avventure Ladri Di Bestiame

