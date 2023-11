Black Friday: poche offerte vere, ma tanti acquisti

Tanti, tanti acquisti quest’anno per il Black Friday , da milioni di italiani a caccia di una rivalsa su un anno di caro vita. Tanto shopping sì, ma offerte vere poche.

L’inflazione, si può dire, ha contagiato anche gli sconti del Black Friday, come un po’ previsto da vari osservatori già a inizi novembre e come risulta da un’inchiesta pubblicata da Altroconsumo pochi giorni fa; oltre che da una cernita che IlSole24Ore ha fatto delle offerte disponibili quest’anno rispetto a quelle dell’anno scorso. In poche parole: chi scrive ha sfruttato il Black Friday ogni anno per risparmiare il 50 per cento su tv, elettrodomestici, computer; quest’anno non c’è riuscito. Gli sconti tipici non superano il 10 per cento e il nostro carrello di prodotti elettronici desiderati addirittura – sfortuna – è rincarato del 20 per cento. Però la gente compra. Con una spesa di circa 4 miliardi di euro, secondo le previsioni del Codacon





