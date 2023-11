Il Black Friday: un giorno di grandi occasioni per gli acquisti

Il 23 novembre per gli americani è il giorno del ringraziamento ma anche, e a questo punto non solo per loro ma in tutto il mondo, la vigilia del famigerato Black Friday, tradotto letteralmente il venerdì nero, che è un giorno interamente dedicato agli acquisti, sia online che offline, che cade sempre il giorno successivo al Thanksgiving.

Ogni anno il Black Friday e il successivo Cyber Monday sullo shopping di elettronica, è un periodo di acquisti scontatissimi, grandi occasioni, spese pazze attirati dalle offerte e per i più lungimiranti il momento per approfittando degli sconti portarsi avanti con i regali di Natale. Non a caso con il Black Friday del 24 novembre comincia il periodo dello shopping che andrà avanti a Natale, Befana e saldi. Insomma se per il meteo le stagioni non esistono più per gli acquisti il periodo dedicato resiste e anzi fa record anno dopo ann





