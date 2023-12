Aumento delle domande per l'agevolazione fiscale per i lavori di ristrutturazione

Sono aumentate in vista della scadenza dell'agevolazione fiscale per i lavori di ristrutturazione: lo Stato spenderà almeno 20 miliardi in più del previsto. Gli interventi fatti dal governo all’inizio dell’anno per limitare il Superbonus 110% non hanno portato i risultati sperati: l’obiettivo era spendere circa 14 miliardi di euro, mentre secondo le previsioni si arriverà a quasi 60 entro la fine dell’anno.

Negli ultimi mesi, in particolare, c’è stato un aumento delle domande rispetto alla prima parte dell’anno per non lasciarsi sfuggire l’ultima possibilità di sfruttare la generosa agevolazione fiscale: a partire dal 2024 il contributo dello Stato ai lavori di ristrutturazione sarà del 70 per cento per effetto delle introdotte dal governo, mentre per chi aveva fatto domanda prima del 2023 era del 110 per cento e per chi ha aderito quest’anno del 90 per cento





ilpost » / 🏆 7. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Superbonus al 70% nel 2024: cosa cambia e quali sono le altre agevolazioni fiscaliL’Ecobonus per i condomini prevede uno sgravio del 70% e riguarda una spesa massima di 40mila euro per l’isolamento termico delle parti comuni

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »

Manovra in stallo, il Mef precisa: 'Nessuna proroga del Superbonus'Superbonus agli sgoccioli, la tagliola scatterà a fine anno. La misura, rivelatasi un fardello pesantissimo per il debito pubblico, ha subìto molte mo...

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »

La manovra e il Superbonus: il punto criticoLa manovra dovrebbe avere il via libera del Senato nella settimana prima di Natale e poi ottenere il semaforo verde entro il 29 dicembre alla Camera. Ma il punto critico è legato al Superbonus. Sull’incentivo edilizio pesa il grande problema dei moltissimi cantieri ancora aperti e la proroga che il mondo delle imprese chiede e che parte della maggioranza, Fi in testa, appoggia. Sulla questione, però, è arrivato l’alt del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti.Che succederà ora?

Fonte: LaStampa - 🏆 16. / 68 Leggi di più »

Aumento delle vittime palestinesi in CisgiordaniaSono 230 i palestinesi rimasti uccisi in Cisgiordania dal 7 ottobre e tra loro ci sono 59 bambini. È quanto si legge nell'ultimo bollettino all'agenzia Onu per il coordinamento degli aiuti umanitari (Ocha), in cui si precisa che '222 palestinesi, tra cui 58 bambini, sono stati uccisi dalle forze israeliane e altri otto, compreso un bambino, dai coloni israeliani'

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »

Il lupo e la coesistenza con gli allevatori: l'intervista al guardiaparco delle Alpi CozieIntervista al guardiaparco delle Alpi Cozie, Luca Giunti, sulla coesistenza tra il lupo e gli allevatori nelle attività agropastorali.

Fonte: HuffPostItalia - 🏆 6. / 89 Leggi di più »

Aumento dei ricoveri per Covid e lenta campagna vaccinale in ItaliaIl Covid rialza la testa facendo segnare nell'ultima settimana un aumento dei ricoveri del 25% ma la nuova campagna vaccinale procede ancora a rilento: in tutto ad oggi sono un milione le persone immunizzate contro il virus. Tra gli over 70 solo il 7% si è vaccinato e tra i malati fragili, le percentuali risultano ancora ancora più basse. Al punto che la Federazione degli oncologi, cardiologi ed ematologi teme 15mila morti. Intanto proprio per fare il punto sulla scarsa adesione ai vaccini è stata convocata per domani la cabina di regia straordinaria al ministero della Salute. Il direttore generale della prevenzione, Francesco Vaia, ha deciso di avviare un confronto per capire le ragioni dell'andamento troppo contenuto delle vaccinazioni, non solo per quelle contro il Covid, e valutare le possibili misure per superare i problemi come l'ipotesi di organizzare Open day nazionali, un'idea rilanciata più volte da Vaia nei giorni scorsi. Nell'occasione verrà anche valutato il quadro delle immunizzazioni contro l'influenza

Fonte: HuffPostItalia - 🏆 6. / 89 Leggi di più »