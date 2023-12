La manovra e il Superbonus: il punto critico

La manovra dovrebbe avere il via libera del Senato nella settimana prima di Natale e poi ottenere il semaforo verde entro il 29 dicembre alla Camera. Ma il punto critico è legato al Superbonus. Sull’incentivo edilizio pesa il grande problema dei moltissimi cantieri ancora aperti e la proroga che il mondo delle imprese chiede e che parte della maggioranza, Fi in testa, appoggia. Sulla questione, però, è arrivato l’alt del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti.

Che succederà ora? Intanto è stata fissata la “road map” sull'iter della manovra durante la riunione che si è tenuta nella sala del governo di Montecitorio e alla quale hanno partecipato la premier Giorgia Meloni, i capigruppo di maggioranza, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani.La legge di bilancio dovrebbe andare lunedì in Aula al Senato e il 21 arrivare a Montecitori





LaStampa » / 🏆 16. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Audizioni sulla manovra in Commissione Bilancio di Camera e SenatoIl leader di Confindustria lamenta l'assenza di una strategia di crescita, mentre Bankitalia conferma l'economia debole nel trimestre e la previsione di crescita del Pil per il 2023 allo 0,7%

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Proroga superbonus, Ronzulli (Fi): non andremo allo scontro col governo, vediamo se le risorse lo ...Chiesto di alzare da 5 a 15 milioni per il 2023 e da 8 a 40 milioni a decorrere dal 2024 le risorse destinate al bonus psicologo

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »

Superbonus, servizi più cari per pagare i debiti: tutti i rischi dell'operazione Stato-RegioniLa Basilicata è stata la prima, ora una dozzina di Regioni si stanno accodando. Il governo ha scaricato la questione dei crediti fiscali...

Fonte: romatoday - 🏆 5. / 89 Leggi di più »

Manovra in stallo, il Mef precisa: 'Nessuna proroga del Superbonus'Superbonus agli sgoccioli, la tagliola scatterà a fine anno. La misura, rivelatasi un fardello pesantissimo per il debito pubblico, ha subìto molte mo...

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »

Approvazione del disegno di legge sull'autonomia regionale al SenatoIl disegno di legge sull'autonomia regionale, fortemente voluto dalla Lega di Matteo Salvini, ha concluso le procedure di voto in commissione Affari costituzionali del Senato e potrà ora arrivare in aula per il suo percorso definitivo di approvazione in parlamento.

Fonte: ilpost - 🏆 7. / 83 Leggi di più »

Premierato, al via iter in Commissione al Senato: abbinato al ddl RenziPartirà dal Senato la discussione sulla riforma del premierato. E non a caso. Il cambiamento rispetto alla prima scelta che puntava a Montecitorio, sa...

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »