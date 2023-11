Antognoni: "Il calcio ora è troppo tattico. Troppo potere agli allenatori. Purtroppo i matrimoni si rompono questo è successo con la Fiorentina. Inter favorita, Chiesa il giocatore per l'Italia e la Juve:" Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni"In effetti è così, il calcio italiano almeno ma anche in generale ha dimenticato i numeri 10. Prima ci si costruiva la squadra attorno, oggi invece si è evoluto e non è più così.

Poche squadre lo usano, forse per paura di essere troppo sbilanciati in avanti. Ma così si perde in fantasia e spettacolo"."Di solito è il giocatore più rappresentativo, Luis Alberto mi piace molto. Ha trovato qualche difficoltà nell'ultimo periodo ma è un grande giocatore. Nico Gonzalez è più seconda punta o esterno"."Solitamente l'Italia parte sempre favorita nelle grosse competizioni, tranne in questi ultimi periodo dopo i due fallimenti Mondiali. C'è però sempre da avere timore da parte degli avversari. Spalletti ha avuto poco tempo ma ha fatto un ottimo lavor





