Accordo tra Israele e Hamas: una calma apparente prima della tempesta

Sebbene il mondo applauda alla prima pausa dopo sette settimane di conflitto, l’accordo tra Israele e Hamas è una buona notizia che rischia paradossalmente di trasformarsi in una calma apparente prima della tempesta. Degli ultimi dettagli del piano ne hanno discusso a Doha il capo del Mossad, David Barrea, e il premier qatarino, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, ma ormai è tutto apparecchiato.

“Abbiamo bisogno di questo accordo”, aveva dichiarato Benjamin Netanyahu prendendo per il braccio Brett McGurk, coordinatore del consiglio di sicurezza americano per il Medio Oriente, e manifestandogli tutta la sua preoccupazione. Alla fine l’intesa con Hamas è stata raggiunta, anche se il primo ministro israeliano si è visto costretto ad accettare una formula da lui stesso respinta in precedenza. Ma la pressione che arrivava dal di fuori e quella dell’opinione pubblica interna erano ormai impossibili da ignorar





