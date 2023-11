Ancora più di 1.000 Comuni senza Responsabile della transizione digitale, da 7 anni obbligatorio

più di mille i Comuni italiani che non hanno ancora nominato il Responsabile della transizione digitale

, una figura obbligatoria per la Pa ormai da anni. A distanza di oltre sette anni da quando è entrato in vigore l’obbligo di nominare un Responsabile della transazione al digitale (RTD), sono ancora 1.034 i comuni italiani che non ne hanno individuato uno. Oltre la metà di questi enti inadempienti sono collocati nel sud e nelle isole.

A disporlo era stato il Codice dell’amministrazione digitale, così come modificato dal Decreto legislativo n. 179/2016. Questi uffici - stabiliva la norma - sarebbero stati guidati dai responsabili della transazione al digitale, figure dotate di"adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali" che avrebbero risposto"con riferimento ai compiti relativi alla transizione, alla modalità digitale direttamente all'organo di vertice politico". headtopics.com

Adesso, ad un anno e mezzo circa da quella rilevazione, la situazione sembra essere sensibilmente migliorata, sebbene oltre mille enti inadempienti restino una fetta tutt’altro che irrilevante.

Ma dove sono collocati esattamente i comuni che ad oggi non risultano aver nominato il proprio Responsabile della transizione al digitale? Stando all’elaborazione di Centro Studi Enti Locali,che vede ricompresi in questa lista 123 comuni, circa il 12% del totale. Lo seguono la headtopics.com

