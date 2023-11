سرمربی شمس آذر گفت: امیدوارم همراهی مردم شریف استان قزوین با پرچم‌های سبز و انرژی مضاعف در کنار ما باشد. خواهشم این است که حضورشان در استادیوم فقط در جهت افزایش انرژی بازیکنان ما باشد. سعی کنند با همراهی تیم در تمام دقایق بازی چه زمانیکه گل جلو بودیم، چه در زمانیکه برای رسیدن به گل در حال حمله بودیم یا حتی خدای ناکرده گل خوردیم، تا دقیقه‌ای که بازی ادامه دارد، انرژی دهند چون قطعا این کار کیفیت تیم ما را اضافه می‌کند. فردا باید ثابت کنیم میزبان این بازی هستیم.

وی افزود: جایگاهی که در جدول داریم نشان می‌دهد شمس آذر تیم بسیار خوبی در لیگ برتر است. چه در بازی خانگی چه خارج از خانه، کیفیت را ارائه دادیم. جزو هجومی ترین تیم‌های لیگ برتر هستیم. با 3 امتیازی که از ما کم شده، اگر اشتباهاتی که ما آن‌ها را سهوی می‌بینیم در بازی‌های خانگی‌مان نبود و کارشناسان داوری هم به آن‌ها اذعان دارند، می‌توانستیم الان در رده هفتم یا هشتم جدول باشیم اما هدفمان این است که در پایان فصل این سهمیه استان را در لیگ برتر حفظ کنیم.

وی افزود: اولین بار بود که چنین فضایی را تجربه می‌کردند ولی فوق العاده کار کردند. در مورد فولاد هم همین قصه وجود دارد. جزو پولدارترین باشگاه‌های حال حاضر کشور ما است. پر از امکانات و منابع مالی است. از دیدن امکانات آن‌ها لذت بردیم. زیر ساخت‌های اساسی و استعدادهای فراوان در منطقه خوزستان دارند. این تیم هم 2 برد پشت سر هم بدون دریافت گل داشت.

سرمربی شمس آذر در خصوص اینکه پیوستن مهدی عبدیان به عنوان حامی مالی چقدر از نگرانی‌های شما کم می‌کند، گفت: حضور عبدیان برای ما یک افتخار است. او یکی از افرادی است که از اول دغدغه‌های مالی ما را می‌دانست. ان‌شالله حضورش باعث تزریق منابع مالی به تیم شود. با تجربه مدیریتی در باشگاه استقلال و سابقه ورزشی که دارد، در تمامی جنبه‌ها می‌تواند کنار ما و باعث ارتقای سطح کیفی، فنی و زیرساختی مجموعه ما باشد. استاندار هم امروز در تمرین حضور داشت که تشکر می‌کنم. قول‌هایی برای پیگیری موضوعات مختلف داد.

