بر اساس اعلام وزارت بهداشت حماس ، تعداد کشته شدگان فلسطینی در جنگ اسرائیل و حماس به ۸۵۲۵ نفر رسیده است. آمریکا، اسرائیل، اتحادیه اروپا، و ژاپن گروه حماس را سازمانی تروریستی می‌دانند. کارشناسان می‌گویند این گروه کمک‌های هنگفت مالی و تسلیحاتی و آموزشی از جمهوری اسلامی دریافت می‌کند.

حماس با حمله به اسرائیل در پانزدهم مهر و کشتن حدود ۱۴۰۰ نفر در داخل اسرائیل طی یک روز، جنگ اخیر را آغاز کرد.

