صادق قاسمی، خواننده رپ، در اهواز بازداشت شد

به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صادق قاسمی زیلایی پس از بازداشت به بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز منتقل شده است.از اتهامات این خواننده رپ تاکنون هیچ خبری منتشر نشده است. در پی اعتراضات سراسری در ایران که به دنبال کشته‌شدن مهسا(ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد در سال ۱۴۰۱ به وقوع پیوست شماری از خواننده‌های حامی معترضان همچون مهدی یراحی، توماج صالحی و سامان یاسین (صیدی) تاکنون بازداشت و زندانی شده‌اند.

بنا بر گزارش‌ها، توماج صالحی و سامان یاسین که در بیش از یک سال گذشته در زندان بسر برده‌اند در طول بازداشت تحت شکنجه قرار گرفته و به رغم آسیب‌های متعدد جسمی و روحی از دسترسی به خدمات درمانی محروم هستند.

سامان یاسین، خواننده رپ بازداشت‌شده در مهرماه ۱۴۰۱، علاوه بر ابتلا به خون‌ادراری بتازگی نیز دچار تشنج و بیهوشی شده و در اعتراض به بلاتکلیفی‌اش در حال حاضر در اعتصاب دارویی بسر می‌برد.توماج صالحی، رپِر حامی معترضان، هم که ۸ آبان ۱۴۰۱ بازداشت شده پس از محاکمه در دادگاهی «غیرعلنی» به اتهاماتی از قبیل «افساد فی‌الأرض»، «تبلیغ علیه نظام» و «دعوت مردم به کشتار و اغتشاش» به شش سال و سه ماه زندان محکوم شده است.

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در گزارش اخیر خود تاکید کرده است که وضعیت نقض حقوق بشر در ایران تا زمانی که آزادی‌های اساسی توسط قانون تضمین نشوند، تغییر نخواهد کرد. پیش از این نیز میشل تیلور، نماینده دائم آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، از «بی‌اعتنایی آشکار رژیم ایران به حقوق بشر و آزادی بیان» انتقاد کرده بود.درگذشت حسین زمان، خواننده منتقد حکومت ایران؛ واکنش‌ کاربران: «دق» کرد

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: ورزشگاه تختی اهواز تایید شد/ رفع دغدغه ملاثانی و خلیج فارس در لیگ یکورزشگاه تختی اهواز از سوی سازمان لیگ فوتبال تایید شد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: نصب ۲۶۵۰ دستگاه چراغ روشنایی در معابر اهوازمدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز از تعویض و نصب ۲۶۵۰ چراغ ال ای دی در راستای تامین روشنایی مطلوب در سطح معابر اصلی اهواز خبر داد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: دانشجویان شاهد و ایثارگر حضوری فعال در عرصه علم و فرهنگ داشته باشندرئیس دانشگاه شهید چمران اهواز خواستار حضور فعال دانشجویان ممتاز شاهد و ایثارگر دانشگاه در دو عرصه علم و نخبگی و اعتقادی و فرهنگی شد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

EURONEWS_PE: الیگارش سرشناس روس در ارتباط با پرونده تخلفات مالی در فرانسه بازداشت شدپلیس فرانسه یکی از تاثیرگذارترین الیگارش‌های روسی را برای بازجویی در زمینه تخلفات مالی دستگیر و بازداشت کرده است.

منبع: euronews_pe | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: ۷۰ دستگاه رمز ارز غیرمجاز در اهواز خاموش شدمدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز از کشف ۷۰ دستگاه استخراج رمز ارز در کلانشهر اهواز خبر داد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

VOA FARSI صدای آمریکا: کاهش سن «شوتی‌ها» به خاطر فقر؛ قمار با جان برای ۱۰۰ میلیون تومانارسالی شما | «اعتراض، اتحاد علیه فقر و فساد»؛ تجمع بازنشستگان در اهواز

منبع: VOA Farsi صدای آمریکا | ادامه مطلب ⮕