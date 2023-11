آزادی ۸ نفر از صیادان ایرانی محبوس در قطر

»آزادی ۸ نفر از صیادان ایرانی محبوس در قطردانلود قسمت ۵ سریال مرداب ( مرداب قسمت ۵ پنجم ) حجم رایگانرئیسی تاوان اختلاف پایداری و شانا را خواهد داد؟حمله حماس خاورمیانه را دگرگون کرد

هشت نفر از صیادان ایرانی محبوس در قطر آزاد شدند.

منبع: isna_farsi

طی ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۳ شمار گردشگران خارجی واردشده به ترکیه به حدود ۳۹.۲ میلیون نفر رسید که از این رقم ۱.۹ میلیون نفر به مسافران ایرانی اختصاص دارد.

منبع: isna_farsi

دانش آموزان ایرانی از کنش گران فعال در عرصه انقلاب و سپس دفاع مقدس بودند که جلوه‌هایی از فرهنگ و هویت ملی را در طول جنگ هشت‌ساله به نمایش گذاشتند.

منبع: isna_farsi