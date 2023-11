پست سیار ۶۳ کیلوولت رضوانشهر وارد مدار شد

استاندار گیلان با بیان اینکه دشمنان به دنبال نا آرام کردن کشورها هستند و فرماندهی جنایات فلسطین را آمریکایی‌ها بر عهده دارند، ادامه داد: ما ضمن حمایت از مردم مبارز فلسطین این جنایات را محکوم کرده و انزجار خود را از حرکات ددمنشانه اعلام می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه استان گیلان در فصل گرم مسافرپذیر بوده و ۶۲ میلیون نفر در نیمه نخست امسال در استان اقامت داشته‌اند، گفت: با توجه به اینکه گیلان دارای مزیت گردشگری بوده لذا ورود مسافر به استان را یک تهدید نمی‌دانیم، بلکه فرصت است.

وی با تاکید بر اینکه تقویت دهکده دانش بنیان در دستور کار قرار دارد، افزود: با تقویت این بخش زمینه برای فارغ التحصیلان بیکار فراهم می‌شود. وی تصریح کرد: با توجه به وضعیت پیشرفت فیزیکی دو پروژه مهم دیگر استان یعنی آزادراه رشت - قزوین و نیز راه آهن رشت - کاسپین، امید است تا پایان سال شاهد بهره برداری آنها باشیم.

وی عنوان کرد: اکنون تعریض مسیر جاده ای فومن - رضوانشهر با قوت، قدرت و سرعت ادامه دارد؛ ضمن آنکه مسیر انزلی - رضوانشهر به عنوان یکی از مسیرهای پرتردد، به زودی چهاربانده خواهد شد. عباسی ادامه داد: مشکلات مردم در بخش‌های مختلف کشاورزی، تولیدات دامی، شیلات، گردشگری، راه و آموزش و پرورش مورد توجه است و این مسائل را رفع می‌کنیم؛ ضمن آنکه در مقوله های مسکن و اشتغال نیز که از برنامه‌های راهبردی و جدی دولت است، در روستاها برنامه‌های ویژه‌ای را دنبال می‌کنیم.

استاندار گیلان یادآور شد: باید اقتصاد کشاورزی، دریامحور، صید و صیادی، آبزی پروری و تولید ماهیان خاویاری در استان رونق بیشتری بگیرد. در رضوانشهر پرورش ماهیان خاویاری وضعیت مطلوبی دارد و حمایت لازم را از این بخش خواهیم داشت.

