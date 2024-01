Nabi Isa AS dan Turunnya ke Dunia

Umat Islam wajib meyakini bahwa Nabi Isa AS tidak meninggal dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Dalam peristiwa mengerikan itu Allah SWT menyelamatkan Nabi Isa AS dan menggangkat jasad dan ruhnya ke langit. (5501306 5498938 5498933) Adapun yang berhasil disalib dan dibunuh ialah sosok yang diserupakan Nabi Isa oleh Allah SWT. Namanya ialah Yudas Iskariot. Suatu ketika Nabi Isa akan turun ke dunia. Hal ini merupakan salah satu tanda-tanda kiamat kubro.

Turunnya Nabi Isa AS ini akan mengingatkan kembali umat manusia yang telah terjerumus ke dalam jurang kegelapan dan dosa. Kondisi manusia saat turunnya Nabi Isa ini dalam situasi kemaksiatan merajalela di mana-mana dan dunia dipenuhi huru-hara yang besar, seperti seringnya terjadi peperanga





liputan6dotcom » / 🏆 4. in İD Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Surah Az Zumar: Complete Recitation with Arabic, Latin, and MeaningSurah Az Zumar is named as such because Allah SWT wants to describe the inhabitants of heaven and hell who will enter their respective places in groups or in droves. In addition, this Makkiyah surah also carries the main discussion of pure monotheism from polytheism. Here is the complete recitation of Surah Az Zumar with Arabic, Latin, and meaning. Meaning: "The revelation of this Book (the Qur'an) is from Allah, the Almighty, the All-Wise." 2. Meaning: "Indeed, We have revealed the Book (the Qur'an) to you (Prophet Muhammad) with truth. So worship Allah, making your religion sincerely for Him."

Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »

Meski Ngantuk, Sebaiknya Tetap Baca Surah Ini, Ustaz Adi Hidayat: Kubur Akan Terang BenderangSebelum tidur, Ustaz Adi Hidayat sarankan setiap Muslim untuk membaca sebuah surah. Dengan membacanya, maka jasad kita saat di alam kubur akan dijaga oleh Allah SWT. "Maka Allah akan menjaga jasadnya di alam kubur. Setiap waktu dapat cahaya," ujar Ustaz Adi Hidayat dalam ceramahnya yang ditayangkan di tvOnenews pada Rabu (22/12/2023) dari YouTube Adi Hidayat Official. Ustaz Adi Hidayat mengatakan fadhilah Al Mulk tentang cahaya kubur tercantum jelas dalam hadits.

Sumber: tvOneNews - 🏆 1. / 99 Baca lebih lajut »

Pentingnya Memantau Kondisi Keuangan dalam BisnisKondisi keuangan merupakan salah satu indikator naik turunnya performa perusahaan. Penelitian menunjukkan cashflow yang buruk adalah alasan di balik sekitar 80% kegagalan usaha kecil. Pelajari dasar-dasar untuk menghitung cashflow

Sumber: detikfinance - 🏆 18. / 63 Baca lebih lajut »

Ketika konten ibu menyusui di Youtube 'diseksualisasi' - 'Momen indah dianggap porno oleh orang-orang berpikiran sempit'Sejumlah ibu membagi kisah tak mengenakkan yang mereka alami ketika menyusui bayinya di ruang publik. Sikap ini 'berakar pada pandangan seksis yang menempatkan perempuan sebagai objek seksual semata', menurut Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani.

Sumber: BBCIndonesia - 🏆 42. / 50 Baca lebih lajut »

Ketika konten ibu menyusui di Youtube 'diseksualisasi' - 'Momen indah dianggap porno oleh orang-orang berpikiran sempit'Sejumlah ibu membagi kisah tak mengenakkan yang mereka alami ketika menyusui bayinya di ruang publik. Sikap ini 'berakar pada pandangan seksis yang menempatkan perempuan sebagai objek seksual semata',menurut Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani.

Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »

4 Zodiak Ini Mengutamakan Sahabat Ketimbang Dirinya SendiriMereka adalah orang-orang yang memprioritaskan kesejahteraan teman-teman mereka bahkan di atas kepentingan mereka sendiri.

Sumber: TabloidBintang - 🏆 17. / 63 Baca lebih lajut »