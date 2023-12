Pentingnya Memantau Kondisi Keuangan dalam Bisnis

Kondisi keuangan merupakan salah satu indikator naik turunnya performa perusahaan. Oleh sebab itu, sangat penting bagi perusahaan untuk selalu mencatat dan memantau kondisi keuangannya secara berkala. Kondisi keuangan merupakan hal yang krusial ketika menjalankan bisnis, terlebih bagi pemula. Sebab, dengan mengetahui kondisi keuangan pebisnis bisa mengetahui kesehatan keuangan, mendapatkan gambaran soal perkembangan bisnis, hingga menjadi dasar untuk mengambil keputusan.

Penelitian menunjukkan cashflow yang buruk adalah alasan di balik sekitar 80% kegagalan usaha kecil. Oleh karenanya, arus cash flow yang baik dapat meningkatkan peluang bisnis untuk bertahan dan berkembang. Langkah pertama adalah mengenali dan menghargai betapa pentingnya cashflow positif bagi bisnis. Ini adalah salah satu hal terpenting yang dapat perlu diakukan, khususnya bagi yang baru berkecimpung di dunia bisnis. Pelajari dasar-dasar untuk menghitung cashflo





detikfinance » / 🏆 18. in İD Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Pentingnya Surat Wasiat dalam Pembagian Harta dan AsetSurat wasiat adalah dokumen tertulis yang menentukan bagaimana harta benda Anda akan didistribusikan setelah Anda meninggal dan dapat menunjuk wali untuk anak-anak yang masih muda.

Sumber: detikfinance - 🏆 18. / 63 Baca lebih lajut »

Pentingnya Transaksi Valas dalam Era GlobalisasiPengelolaan keuangan yang efektif dan efisien menjadi kunci utama kesuksesan dalam era globalisasi saat ini. Transaksi valas menjadi esensial untuk berbagai kebutuhan, mulai dari pendidikan hingga bisnis dan perjalanan. Artikel ini membahas pentingnya transaksi valas bagi individu dan pelaku bisnis di tingkat internasional.

Sumber: detikfinance - 🏆 18. / 63 Baca lebih lajut »

Johnson Indonesia Tekankan Pentingnya Kesadaran dan Advokasi Kesehatan MentalHal ini lantaran kesehatan mental dapat mempengaruhi kinerja.

Sumber: suaradotcom - 🏆 28. / 53 Baca lebih lajut »

Indonesia Menginisiasi Komite Khusus Ekonomi dan Keuangan Syariah di Tingkat GlobalDalam pertemuan Global Muslim Business Forum di Kuching, Malaysia, RI menginisiasi komite khusus di tingkat global yang membidangi ekonomi dan keuangan syariah. Ekonomi AdadiKompas

Sumber: hariankompas - 🏆 8. / 70 Baca lebih lajut »

Biden Teken Perintah Eksekutif Ancam Hukuman bagi Lembaga Keuangan yang Bantu Rusia Hindari SanksiPresiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menandatangani perintah eksekutif yang mengancam hukuman bagi lembaga-lembaga keuangan yang membantu Rusia menghindari sanksi. Aturan tersebut juga memperluas larangan impor barang-barang tertentu dari Rusia.

Sumber: voaindonesia - 🏆 15. / 63 Baca lebih lajut »

WHO: Gaza Menghadapi Kondisi Kelaparan yang Sangat ParahWHO menyebut kondisi kelaparan dan peningkatan penyakit menular di jalur Gaza sudah masuk kategori yang sangat parah. Masyarakat Gaza yang sudah cukup menderita, kini menghadapi kematian akibat kelaparan dan penyakit yang bisa dengan mudah diobati dengan sistem kesehatan yang berfungsi. WHO menegaskan kembali seruannya untuk segera melakukan gencatan senjata kemanusiaan.

Sumber: CNNIDdaily - 🏆 14. / 63 Baca lebih lajut »