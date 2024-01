Manchester United Memiliki Minat pada Pemain Eredivisie

Selama menjadi manajer Manchester United, Erik Ten Hag telah merekrut delapan pemain yang pernah berkarier di Eredivisie. Setan Merah mungkin bisa kembali melakukannya. Ten Hag membawa Lisandro Martinez dari Ajax Amsterdam. Bek asal Argentina itu kini menjadi pemain penting di lini belakang Manchester United. Sementara itu, nasib berbeda dialami Antony dan Sofyan Amrabat. Keduanya masih kesulitan untuk menunjukkan performa terbaiknya selama berada di Old Trafford.

Saat ini Eredivisie punya banyak bintang muda yang menarik. Manchester United mungkin bisa membawanya ke Premier League. Berikut ini 7 pemain dari Eredivisie yang bisa direkrut Manchester United. Johan Bakayoko adalah salah satu pemain muda milik PSV Eindhoven. Dia menunjukkan performa yang mengesankan di skuad asuhan Peter Bosz. Penampilan apik Bakayoko membantu PSV bertengger di puncak klasemen Eredivisie musim ini. Bakayoko mencetak enam gol dan 13 assist dalam 30 pertandingan untuk klubnya. Pemain internasional Belgia itu menolak pindah ke Brentford pada akhir bursa transfer musim panas kemari





Bolanet » / 🏆 20. in İD Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Pendiri INEOS Membeli Saham Manchester UnitedPendiri perusahaan kimia INEOS telah membeli 25 persen saham klub Manchester United menyusul proses akuisisi yang berlarut-larut.

Sumber: VIVAbola - 🏆 30. / 51 Baca lebih lajut »

10 Pemain Top yang Gagal Bersinar di Manchester UnitedManchester United mengalami penurunan prestasi sejak Sir Alex Ferguson meninggalkan klub. Beberapa rekrutan besar Setan Merah juga tidak tampil maksimal. Berikut ini 10 pemain top yang gagal bersinar setelah bergabung dengan Manchester United.

Sumber: Bolanet - 🏆 20. / 63 Baca lebih lajut »

Christensen Dikaitkan dengan Manchester United dan NewcastleBek tengah Chelsea, Andreas Christensen, dikaitkan dengan kepindahan ke Manchester United dan Newcastle pada bulan Januari.

Sumber: VIVAbola - 🏆 30. / 51 Baca lebih lajut »

Manchester United and Chelsea Interested in BranthwaiteManchester United and Chelsea are interested in signing Branthwaite, according to the latest update on his future by the Daily Mail. However, the main focus of the report is on Ancelotti's current central defenders and the injury crisis at Madrid.

Sumber: VIVAbola - 🏆 30. / 51 Baca lebih lajut »

Manchester City dan Newcastle United Bersiap untuk Pertandingan BesokManchester City dan Newcastle United akan bertanding besok. Manchester City dalam performa baik, sementara Newcastle United dalam performa buruk.

Sumber: VIVAbola - 🏆 30. / 51 Baca lebih lajut »

Prediksi Premier League: Manchester United vs Tottenham HotspurDuel Manchester United vs Tottenham Hotspur dalam lanjutan Premier League matchday ke 21 di Stadion Old Trafford, Minggu 14 Januari 2023, pukul 23.30 WIB.

Sumber: VIVAbola - 🏆 30. / 51 Baca lebih lajut »