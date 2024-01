Manchester United and Chelsea Interested in Branthwaite

Branthwaite spent his last season as Everton coach on loan at Blackburn Rovers before returning and ending up at PSV for the next loan period. However, this did not stop some big clubs from including Branthwaite's name on their list of options. Manchester United and Chelsea are mentioned in the latest update on Branthwaite's future by the Daily Mail.

However, the main focus of this new report is on Ancelotti's two main central defenders at his current club, Eder Militao and David Alaba, both of whom are currently undergoing anterior ligament treatment. Antonio Rudiger and club captain Nacho Fernandez are still ready for now, while Ancelotti has hinted at using Aurelien Tchouameni, who naturally plays as a defensive midfielder in a deeper role. According to TEAMtalk, it has recently been reported that Madrid will struggle to overcome the injury crisis while saving for the summer season





