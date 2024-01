Investor dan Peran Pentingnya dalam Mengatasi Perubahan Iklim

Pemanasan global merupakan ancaman nyata bagi kesehatan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lain di muka bumi. Oleh karena itu, pada tahun 2015, para delegasi dari 195 negara anggota PBB ikut menandatangani Paris Agreement, sebuah kesepakatan untuk menanggulangi perubahan iklim melalui pengurangan emisi gas rumah kaca.

Targetnya ialah net zero emission di tahun 2050, sehingga seluruh emisi karbon dari aktivitas manusia dapat terserap oleh bumi melalui ekosistem yang ada di hutan dan laut. Terkait hal tersebut, apa yang bisa dilakukan oleh investor? Investor memiliki peranan penting dalam mengatasi perubahan iklim, karena industri yang ramah lingkungan membutuhkan dana yang sangat besar. Untuk mencapai target Paris Agreement, tantangannya adalah menurunkan emisi karbon global sebesar 2,7% per tahun. Untuk itu dibutuhkan investasi sebesar lebih dari US$ 6,9 triliun per tahun selama 10 tahun ke depan agar mencapai tujuan Paris Agreement di tahun 205





detikfinance » / 🏆 18. in İD Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto Mutasi Lagi Anak Buah, Ini DaftarnyaMutasi untuk penyegaran organisasi untuk melayani serta melindungi masyarakat.

Sumber: VIVAcoid - 🏆 3. / 90 Baca lebih lajut »

Taktik Investor dan Eksekutif Teknologi Pro-Israel Menangkan 'Perang' Lawan Palestina di MedsosSekelompok investor dan eksekutif teknologi pro-Israel menabur keraguan kepada orang-orang yang bersimpati kepada perjuangan Palestina.

Sumber: VIVAcoid - 🏆 3. / 90 Baca lebih lajut »

Badai Hantui RI Pekan Depan, Investor Perlu Waspada!Debat Capres dan Cawapres dimulai pekan depan. Secara bersamaan rilis data ekonomi akan meramaikan pekan depan.

Sumber: cnbcindonesia - 🏆 7. / 74 Baca lebih lajut »

Anies Ungkap Penyebab Investor Asing Enggan Masuk RI: Kita Punya Masalah, Jangan Ditutupi!Calon Presiden Anies Baswedan mengungkap sejumlah penyebab investor asing masih enggan masuk ke Indonesia.

Sumber: VIVAcoid - 🏆 3. / 90 Baca lebih lajut »

Investor Kakap Lokal & Asing Tanam Duit di IKN, Ini DaftarnyaDiam-diam, IKN sudah banyak diserbu investor kakap. Berikut ini daftarnya.

Sumber: cnbcindonesia - 🏆 7. / 74 Baca lebih lajut »

IKN Disebut Tak Ada Investasi, Data OIKN Sebut 328 Investor Antre Suntik ModalProyek IKN Nusantara jadi sorotan dalam debat Cawapres karena disebut tidak ada investasi yang masuk.

Sumber: detikfinance - 🏆 18. / 63 Baca lebih lajut »