Eight Young Men Arrested for Violence in Sukabumi

Satreskrim Polres Sukabumi Kota has arrested eight young men involved in a violent incident using sharp weapons near GOR Futsal, Jalan H Kokom Komariah, Sukabumi City, West Java on Tuesday (2/4) night. 'We arrested the eight suspects less than three hours after they committed the violence in Subangjaya Village, Cikole District,' said Sukabumi City Police Chief AKBP Ari Setyawan Wibowo on Wednesday.

However, one of the eight suspected perpetrators of the violence could not be detained as he is still undergoing medical treatment at RSUD R Syamsudin SH Kota Sukabumi due to injuries from the sharp weapon attack. The victims, who are also perpetrators, suffered injuries to their back and back of the head. The eight young men are identified as WKS (30), MR (21), MY (21), RR (30), PP (24), AS (24), MYF (22), and RM (22)

