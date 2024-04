Vol de valise à l'aéroport de Nice : une mère et son fils arrêtés

Le vol d’une valise à l’aéroport de Nice (Alpes-Maritimes), samedi après-midi, aura mis les policiers sur la piste d’un tandem de voleurs mère et fils qui semblait ne pas en être à son coup d’essai. Les investigations des policiers de la brigade anticriminalité et ceux de la police aux frontières ont permis de mettre la main sur de nombreux objets de valeur, mais aussi des papiers d’identité très probablement dérobés dans les deux terminaux de l’aéroport niçois. La valeur totale des biens retrouvés pourrait se chiffrer à plusieurs dizaines de milliers d’euros, même si à ce stade, la valeur exacte n’est pas connue. Grâce à l’exploitation des images de vidéosurveillance, les forces de l’ordre ont réussi à localiser le domicile des suspects pour aller les interpeller. Le jour même, vers 20h, un adolescent de 14 ans seulement et sa mère ont ainsi été arrêtés puis placés en garde à vue. S’en est suivie une perquisition «fructueuse», dixit une source policière. Près de 15

