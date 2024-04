Luis Enrique dément les supposées insultes de Kylian Mbappé

Luis Enrique a démenti les supposées insultes de Kylian Mbappé à son encontre, dimanche soir, au moment de son remplacement lors de la victoire du PSG à Marseille (0-2). Il a tenu à mettre les choses au clair.

A la veille de la demi-finale de la Coupe de France, ce mercredi, contre Rennes, Luis Enrique est revenu sur les supposées insultes de Kylian Mbappé à son encontre, dimanche soir, au moment de son remplacement peu après l’heure de jeu lors de la victoire du PSG à Marseille en Ligue 1 (0-2). Et l’entraîneur espagnol du club de la capitale a dénoncé «un mensonge». «Ce qui est curieux, c’est tout ce que génère une nouvelle qui est un mensonge. Quelqu’un a inventé une insulte et à partir de là il y a de la spéculation de tout genre», a-t-il confié, assurant n’avoir aucun problème avec l’attaquant français, dont le temps de jeu est moins important depuis qu’il a annoncé son départ à ses dirigeants et ses coéquipiers à la fin de son contrat en juin prochai

