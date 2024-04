Victoire cruciale pour le Cercle des nageurs de Marseille

Après les sorties de route face à Pro Recco (13-14) et Novi Beograd (15-8), les hommes de Milos Scepanovic se devaient absolument de repartir victorieux du bassin croate de Jadran Split, mardi soir, pour que subsiste un petit espoir de qualification pour le Final Four de la Ligue des champions. Ils ont rempli le contrat grâce à un coup d’accélérateur dans le 3Le mois d’avril ne sera pas de tout repos pour les pensionnaires du Cercle des nageurs de Marseille.

Ces derniers devront disputer cinq journées de championnat en douze jours. Parmi eux, trois chocs importants sont à dénombrer. Ils se déplaceront d’abord à Strasbourg, toujours leader de Pro A en raison de deux matchs d’avance sur les Marseillais. Ils iront ensuite rendre visite à leurs voisins du Pays d’Aix, invaincus depuis leur lourde défaite face à Ugo Crousillat et ses compagnons au bassin Pierre-Garsa

