La guerre numérique contre la France

Les guerres matérielles, classiques, au moyen de soldats, fusils, tanks, missiles, avions, bombes, navires, sous-marins, etc., sont de plus en plus complétées par des guerres numériques. Dans un livre très informé, le journaliste Martin Untersinger dévoile les dessous de cette guerre numérique, mettant en lumière des acteurs aux ambitions stratégiques affirmées. Dans une interview, il dénonce les manipulations de l'information et souligne que les hôpitaux sont devenus des cibles privilégiées des hackers. Les autorités ont récemment commencé à dénoncer ces opérations.

