Val-de-Marne: un surveillant de la prison de Fresnes condamné pour violence sur un détenu

Un surveillant pénitentiaire, dépendant de la prison de Fresnes, a été condamné ce vendredi 27 octobre par le tribunal correctionnel de Créteil, pour des violences sur un détenu, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à l'interdiction d'exercer son métier.

Cependant le président du tribunal lui a reproché d'avoir "dit tout et son contraire" au fil de la procédure. Le parquet, qui réclamait 18 mois de prison dont six avec sursis, a demandé de "lui enlever cette violence légitime qui lui a été donnée". L'avocate du surveillant pénitentiaire, Me Isabelle Nadal, a estimé que le dossier était "complètement bancal". "On vous demande (...

