Une trêve de quatre jours et la libération de 50 otages en échange de la libération de prisonniers palestiniens. Un accord a été trouvé dans la nuit de mardi à mercredi par le gouvernement israélien et le Hamas, ont annoncé ces deux sources dans deux communiqués distincts, plus de 46 jours après les attaques terroristes du Hamas en Israël et le début de la guerre à Gaza entre l'État hébreu et le mouvement palestinien.

Cet accord, espéré par de nombreux pays autour de globe et des dizaines d'ONG, était attendu depuis plusieurs jours pour permettre une libération des otages détenus et l'arrivée à Gaza d'une aide humanitaire, alors que la crise dans l'enclave palestinienne s'aggrave de jour en jour. Le début de ce que le Hamas qualifie de "trêve humanitaire" (quand le gouvernement israélien évoque une "pause dans les combats") n'est pas encore connu. Mais Israël et le Hamas affirment tous les deux qu'elle devrait durer quatre jour





