Tension entre les familles des otages retenus par le Hamas et le gouvernement israélien

Alors qu'en Israël, un accord semble imminent pour obtenir la libération d'otages retenus par le Hamas à Gaza, la tension monte entre les familles des personnes enlevées le 7 octobre dernier et le gouvernement israélien. Des négociations sont en cours depuis plusieurs jours entre Israël, les Etats-Unis et le Qatar pour obtenir une libération de captifs israéliens en échange d'une trêve dans la guerre qui fait rage dans la bande de Gaza.

Benjamin Netanyahou a rapporté des "progrès" dans les discussions mardi 21 novembre. "Nous nous approchons de la conclusion d'un accord de trêve", avait déclaré plus tôt Ismaïl Haniyeh, le chef du Hamas, qui vit en exil au Qatar. Environ 240 personnes ont été enlevées lors de l'attaque sanglante lancée par le mouvement islamiste au pouvoir dans la bande de Gaza, contre Israël le 7 octobre. Doha œuvre avec Washington et Le Caire pour obtenir une libération d'otages retenus à Gaza en échange de celle de prisonniers palestiniens et d'une trêve dans les combat





