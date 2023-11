Une clause contractuelle empêche la revente du Cybertruck sans autorisation de Tesla

Une clause contractuelle signée Tesla empêche la revente du Cybertruck, sans une autorisation explicite du constructeur. Attendu pour la fin du mois, le Cybertruck de Tesla livrait quelques ultimes secrets il y a quelques jours encore, concernant notamment. Aujourd'hui, on apprend qu'une clause contractuelle va empêcher les premiers acheteurs du pick-up électrique de le revendre.

La première année, ces derniers devront impérativement passer par Tesla s'ils souhaitent se débarrasser de leur véhicule.C'est officiel depuis quelques semaines déjà, les premiers exemplaires de Cybertruck seront livrés à leurs acheteurs à la fin du mois de novembre. Une bonne nouvelle pour ce pick-up électrique officialisé en 2019, même si Elon Musk a d'ores et déjà prévenu que le rythme de production sera encore très limité. Rappelons d'ailleurs que lors de son arrivée en France,Décidément hors norme, le pick-up électrique du constructeur américain bénéficie également d'une clause bien spécifique, concernant sa revent

:

FRANDROİD: Tesla impose une politique abusive sur le Cybertruck pour contrôler son prix Tesla a mis en place une règle assez dingue pour son Cybertruck , le pickup électrique qui se fait attendre. Ils veulent empêcher les gens de revendre leur voiture pendant la première année.

FRANDROİD: Pourquoi les Tesla se garent aussi mal quand les concurrentes font bien mieuxSi Tesla propose bel et bien une option de parking automatique, la réalité est plutôt accablante : ça ne fonctionne pas dans la plupart des cas, et lorsque ça fonctionne, ce n'est pas satisfaisant. Tentons de voir pourquoi, en 2023, les Tesla se garent encore très mal toutes seules.

20MİNUTES: COP28 : Une centaine d’ONG pressent le président pour une sortie de toutes les énergies fossilesL’engagement doit se traduire selon les ONG par l’absence de nouveau projet fossile ainsi qu’un déclin « urgent » de leur production et de leur utilisation

BFMTV: 'Prochain train dans une minute': qui sont les voix derrière les annonces sonores du métro parisien?Chaque ligne de la RATP bénéficie de sa propre identité sonore. Cette dernière est composée de deux voix: l'une est féminine, l'autre est masculine.

ACTUFR: Dans les Hautes-Pyrénées aussi les agriculteurs préparent une grande manifestationAprès le Gers, le Tarn-et-Garonne et le Tarn, ce sera au tour des agriculteurs des Hautes-Pyrénées de manifester leur colère. Rendez-vous est fixé le 15 novembre à Tarbes.

INVESTİNGFRANCE: Les sanctions occidentales contre la Russie : une double peine pour les EuropéensDans le cadre de la guerre d'agression russe contre l'Ukraine, l'Occident a pris d'innombrables sanctions contre Moscou dans le but d'amener le président russe Vladimir Poutine à la table des négociations. Mais au lieu des pourparlers de paix souhaités, seule la source d'énergie russe bon marché s'est tarie, ce qui a rapidement donné aux Européens le sentiment qu'ils souffraient bien plus des sanctions. La forte hausse des prix de l'énergie et des denrées alimentaires n'a laissé personne indifférent, raison pour laquelle la politique a pris les mesures les plus diverses pour y remédier. Pourtant, les critiques à l'encontre des sanctions n'ont pas cessé jusqu'à aujourd'hui. Les critiques ne tiennent pas compte du fait que l'air brûle déjà en Russie. En effet, alors qu'en Europe, on aura peut-être un peu froid l'hiver prochain, la population russe subit un sort bien plus dur

