Lancement du premier train RER Nouvelle Génération à Paris

Ce lundi, la foule était nombreuse à la gare Haussmann-Saint-Lazare, à Paris, pour assister au lancement du tout premier train RER Nouvelle Génération (RER NG) en présence de Valérie Pécresse, présidente d'IDFM, et de Christophe Fanichet, PDG de SNCF Voyageurs. Construit par Alstom, ce nouveau train doit remplacer tous les RER en circulation sur les lignes D et E d'ici à 2028.

Le tout premier train RER Nouvelle Génération (RER NG) a effectué lundi son premier voyage sur la ligne RER E du réseau des transports en commun d'Ile-de-France, a constaté un journaliste de l'AFP. Construit par Alstom, ce nouveau train, censé améliorer la ponctualité et le confort des voyageurs, doit remplacer tous les RER en circulation sur les lignes D et E d'ici à 2028

LE_FİGARO: L'Île-de-France lance ses rames de RER nouvelle générationLe RER Nouvelle Génération a été inauguré ce lundi sur la ligne E du réseau francilien. L’ensemble des rames du RER D et E doivent être remplacées d’ici 2028.

LATRİBUNE: Retards et problèmes sur le RER E : les nouveaux trains arrivent enfinLe manque de portes qui provoque des bousculades, les culs de sacs entre voitures et les retards accumulés quotidiennement. Voici les trois principaux problèmes recensés sur le RER E. Reliant la ville de Chelles, en Seine-et-Marne, et la gare Haussmann-Saint-Lazare, à Paris , cette ligne est empruntée, quotidiennement, par 370.000 voyageurs, toutes sources confondues. En 2011, le conseil régional, autorité organisatrice des transports en Île-de-France, pensait avoir trouvé la solution : mettre en service de nouveaux trains. Alstom devait ainsi livrer ces rames en 2021, mais du fait de la crise sanitaire notamment, les quatorze premiers RER nouvelle génération, dits RER NG, sur 125 viennent tout juste d'être mis en circulation sur la ligne E. Suivront 130 sur le RER D. Au total, 255 nouveaux trains entreront en service d'ici à 2026. Un délai « beaucoup trop long », s'agace Marc Pélissier, président de l'association des usagers des transports en IDF, auprès de La Tribune

LATRİBUNE: Journal économique et financierREPORTAGE. Le RER E nouvelle génération, dit RER NG, a été inauguré, ce lundi 13 novembre, par la présidente (LR) de région, Valérie Pécresse, et le maire (LR) de Chelles (Seine-et-Marne), Brice Rabaste. Pour rappel, ces nouvelles rames sont attendues par les usagers depuis au moins 2021. Décryptage.

20MİNUTESPARİS: Le nouveau RER NG fait sensation à la gare Haussmann-Saint-LazareLe nouveau RER NG (Nouvelle Génération) a été présenté en grande pompe à la gare Haussmann-Saint-Lazare en présence de personnalités importantes. Ce train, construit par Alstom , a été spécifiquement conçu pour l'Île-de-France et offre plus de place, plus de vitesse et plus de connectivité.

