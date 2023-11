Un vent de panique souffle sur la majorité parlementaire allemande. Fin novembre, les députés du Bundestag doivent approuver le projet de budget pour 2024. Or personne ne sait, encore, à quoi il ressemblera vraiment. Une vaste partie de la politique du chancelier social-démocrate Olaf Scholz et de ses partenaires écologistes et libéraux a en effet été remise en cause, le 15 novembre,.

Les juges de Karlsruhe ont invalidé la réaffectation, vers un Fonds pour le climat et la transformation, d’un crédit budgétaire de 60 milliards d’euros, initialement destiné à la lutte contre la pandémie et non utilisé en 2021.À l’époque, en raison de la crise exceptionnelle liée au Covid-19, l’Allemagne avait levé sa très stricte règle du, qui limite les nouvelles dettes de l’État à 0,35 % du PIB, bien loin de la règle européenne des 3 %… Une fois la crise passée et le frein à l’endettement remis en œuvre, impossible selon les juges suprêmes d’affecter cette somme à un fonds non comptabilisé dans le budge





Assassinat de Samuel Paty: huit personnes majeures jugées fin 2024 devant une cour d'assises spécialeLe procès de huit majeurs, accusés d'être impliqués dans l'assassinat du professeur Samuel Paty par un jeune jihadiste en 2020, se tiendra devant la cour d'assises spéciale de Paris à la fin 2024, du 12 novembre au 20 décembre, a appris vendredi l'AFP de source judiciaire.

Seine-et-Marne : une nouvelle plateforme de logistique aménagée à Brie-Comte-Robert fin 2024Le promoteur-investisseur, Telamon, vient d'acquérir un terrain à Brie-Comte-Robert. L'objectif est d'y construire un hangar géant de 23 000 m² dédié à la logistique.

Tour de France 2024 à Pau : « Une arrivée en ligne, c’est toujours une autre ambiance »La 111e édition du Tour de France passera pour la 75e fois par Pau, les 12 et 13 juillet 2024 avec une arrivée en ligne (Agen-Pau) et un départ vers les Pyrénées (Pau-Saint Lary-Soulan Pla d’Adet).

Le Bitcoin va exploser à 500.000 $ fin 2024 avant de s’écrouler de 80% (analyste)Le Bitcoin va exploser à 500.000 $ fin 2024 avant de s’écrouler de 80% (analyste)

JO-2024 : fin des rumeurs, les Daft Punk ne seront pas en ouvertureThomas Jolly, maître d'œuvre de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris en 2024 met fin à la rumeur, née de ses propos 'confus' de la veille : les Daft Punk ne joueront pas à la cérémonie d'ouverte.

Sanofi envisage la cotation en bourse de sa division 'Santé grand public' fin 2024Sanofi envisage la cotation en bourse de sa division 'Santé grand public' fin 2024

