Le président de l'AFP parle de la présence de journalistes dans la région du Proche-Orient

Fabrice Fries est le président-directeur général de l’Agence France-Presse (AFP), une des plus grandes agences mondiales d'information. L'AFP est présente dans plus de 150 pays en six langues avec 2 400 collaborateurs. Elle publie 4 000 dépêches par jour, mais aussi des photos, des vidéos destinées essentiellement, aux médias. Elle est au cœur d'une polémique depuis le déclenchement de la guerre au Proche-Orient, critiquée pour un présumé manque d'impartialité.

franceinfo : Combien de journalistes de votre agence sont présents dans la bande de Gaza et en Israël ? Fabrice Fries : Aujourd'hui, nous avons une soixantaine de journalistes dans la région pour des textes, des photos et des vidéos. En temps normal, nous avons un bureau à Jérusalem avec 20 salariés. À Gaza, nous avons neuf salariés, dont sept journalistes et à Ramallah, quatre. Et des envoyés spéciaux viennent s'ajouter pour renforcer cette équip





