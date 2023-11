Un prévenu veut être une lumière pour autrui

Au tribunal correctionnel de Marseille,« Je veux être une lumière pour autrui. » A la barre du tribunal correctionnel de Marseille, impeccable dans son costume cravate, les cheveux en brosse, Gérard Gallas explique dans un débit rapide sa philosophie de vie, entre deux mouvements d’épaule qui font penser à des tics. « Je veux être un exemple, un effet de lumière, ajoute-t-il. Au plus, je gagnais de l’argent, au plus j’aurais de la crédibilité. Il faut des objectifs hauts pour inspirer les gens.

Mon objectif premier, c’était ça. Réussir, inspirer, former. Je suis passionné de développement personnel. Je voulais être un exemple de réussite non pas à titre personnel, mais surtout pour inspirer. »Si le discours de Gérard Gallas est emprunté d’un certain spiritisme, c’est peut-être en raison du profil pour le moins atypique de ce préven

:

LAPROVENCE: Marseille : l'ancien policier devenu roi des taudis louait des caves de 5m²Le procès emblématique du propriétaire de 122 logements insalubres ou dangereux s’ouvre aujourd’hui à Marseille . Gérard Gallas encourt 7 ans de prison

La source: laprovence | Lire la suite »

LADEPECHEDUMİDİ: Un ancien policier marseillais jugé pour avoir loué des logements insalubresGérard Gallas, ancien policier marseillais, est jugé pour avoir loué des logements insalubres à des familles précaires, malgré sa propre vie confortable dans une villa coûteuse.

La source: ladepechedumidi | Lire la suite »

20MİNUTESMARS: Un homme comparaît devant le tribunal pour des logements indignes à MarseilleGérard Gallas est accusé de mise en danger de la vie d’autrui pour avoir loué près de 122 logements indignes dans des quartiers pauvres de Marseille , majoritairement à des sans-papiers. Le procès est considéré comme l'un des plus vastes procès d'habitat indigne de la deuxième ville de France.

La source: 20minutesMars | Lire la suite »

BFMTV: Ex-policier devenu marchand de sommeil: un procès emblématique de l'habitat indigne à MarseilleEn tout, en son nom propre ou via des sociétés civiles immobilières (SCI), Gérard Gallas, 50 ans, possédait une centaine d'appartements à Marseille . Il est jugé à partir de ce lundi 13 novembre devant le tribunal correctionnel de la cité phocéenne.

La source: BFMTV | Lire la suite »

LAVOİXDUNORD: Marseille : Jonathan Gradit buteur ému, « ça compte beaucoup pour moi »Rarement buteur, le défenseur sang et or était très ému après la victoire contre Marseille (1-0), heureux aussi que Lens ait pu ainsi faire basculer le match sur coup de pied arrêté.

La source: lavoixdunord | Lire la suite »

LAPROVENCE: La Cpme sud Paca organise la finale de la 4e édition des Trophées des entrepreneurs positifsL'évènement se déroule jeudi à la Friche la Belle de mai, à Marseille

La source: laprovence | Lire la suite »