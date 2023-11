Un nouveau traitement prometteur pour le diabète de type 2

Les traitements pour le diabète de type 2, le plus fréquent, ont vécu un véritable bouleversement depuis 10 ans. L'arrivée prochaine du tirzépatide, une nouvelle molécule capable de mimer deux hormones essentielles pour la production d'insuline, devrait encore faciliter la lutte contre cette maladie chronique et le quotidien des millions de patients.

Les injections quotidiennes d'insuline pourraient-elles un jour devenir extrêmement rares pour les millions de patients diabétiques? En France, en 2021, plus de 3,6 millions de personnes étaient traitées par médicament pour un. Une proportion qui augmente chaque année. Mais de grandes découvertes ont modifié le quotidien des patients depuis une dizaine d'années. Et de nouveaux traitements soulèvent l'espoir des soignants et des patients. Parmi eux,Il est injecté une fois par semaine grâce à un stylo prérempli avec 5, 10 et 15 mg Son principe? Il mime l'action de deux hormones intestinales: le GLP-1 (glucagon-like peptide-1) et le GIP (glucose-dependent insulinotropic polypeptide

:

LADEPECHEDUMİDİ: Un traitement prometteur contre le cancerMardi 7 novembre, à l’espace des congrès Clément-Marot à Cahors, la Ligue contre le cancer et le Carrefour des sciences et des arts ont organisé une soirée commune. Le docteur Jean-Pierre Tricot, président du comité...

La source: ladepechedumidi | Lire la suite »

LAPROVENCE: Programmation budgétaire : le gouvernement dégaine un nouveau 49.3Le gouvernement a de nouveau dégainé un nouveau 49.3 pour la lecture définitive de la loi de programmation des finances publiques 2023-2027.

La source: laprovence | Lire la suite »

BFMTV: Tours: atteinte d'un cancer, une patiente reçoit un traitement de radiothérapie pour le mauvais seinSelon l'Agence de sûreté nucléaire, un médecin se serait trompé en écrivant 'sein droit' à la place de 'sein gauche' sur 'le compte-rendu de la consultation médicale initiale'. L'erreur n'a été détectée qu'après 25 séances sur 28 prévues.

La source: BFMTV | Lire la suite »

ACTUFR: Vélo cargo : Agglo-Yonnais, faites un essai gratuit durant un mois | Le Journal du Pays YonnaisL'agglomération de La Roche-sur-Yon propose aux habitants du territoire le prêt d'un vélo cargo pendant un mois, pour tester ce nouveau mode de mobilité.

La source: actufr | Lire la suite »

ACTUFR: Programmation budgétaire : un 49.3 attendu à l'Assemblée nationale, mais sans Elisabeth BorneCe lundi 13 novembre 2023, le gouvernement devrait déclencher un nouveau 49.3 à l'Assemblée nationale pour l'adoption définitive de la loi de programmation budgétaire 2023-2027.

La source: actufr | Lire la suite »

LE_FİGARO: Équipe de France: le bizuth Zaïre-Emery est arrivé à ClairefontaineLe petit nouveau de l’équipe de France, âgé de 17 ans, a débarqué tout sourire ce lundi pour le début du rassemblement des vice-champions du monde.

La source: Le_Figaro | Lire la suite »