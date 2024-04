Un nouveau smartphone pliant à prix abordable arrive en France

Le 9 avril prochain, un nouveau modèle de smartphone pliant s’apprête à casser les prix sur le marché français. La marque chinoise nubia est dans les starting-blocks pour lancer son « nubia Flip 5G », un smartphone pliant au format clapet qui entend bien se faire une place dans l’hexagone.« Le meilleur smartphone pliable pour tous », voilà comment nubia présente son nouveau téléphone au format clapet dont le lancement est programmé au 9 avril à 13 h en France.

La stratégie de la marque chinoise est claire : casser les prix des mobiles pliants qui tournent tous autour des 1000 euros. Présenté lors du salon du MWC 2023, le nubia 5G Flip devrait être vendu entre 500 et 600 euros. Bien que son tarif reste à confirmer, cela représenterait une baisse de prix de l’ordre de 300 euros par rapport au, soit le double du tarif attendu du nubia 5G Flip. Mais comparons ce qui est comparable. En effet, le smartphone chinois se positionne comme un produit de milieu de gamm

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



01net / 🏆 48. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Paris 2024 : des primes de 500 à 1 500 euros pour les fonctionnaires mobilisésLes agents de la fonction publique mobilisés pendant les Jeux olympiques toucheront des primes, a confirmé Stanislas Guerini, ministre de la Fonction publique.

La source: LePoint - 🏆 8. / 84 Lire la suite »

Opérations « place nette XXL» contre la drogue : près de 500 interpellations en une journée en FranceDes opérations « place nette XXL » ont eu lieu à dans le Nord, en région parisienne et à Dijon. En comptant celle à Marseille, 496 arrestations ont été effectuées.

La source: lavoixdunord - 🏆 70. / 51 Lire la suite »

'Une responsabilité particulière': plus de 500 scientifiques demandent à la France de freiner les...557 scientifiques ont demandé dans une lettre ouverte mercredi 6 mars à la France 'de prendre des mesures' pour contrôler les importations de cuisses de grenouilles qui menacent certaines espèces.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

3 solides actions de santé du S&P 500 avec un potentiel haussier supérieur à 30%Analyse des marchés de Actions par Investing.com (David Wagner) couverture: Gilead Sciences Inc, Cardinal Health Inc, Cigna Corp, Bristol-Myers Squibb Company. Lisez l'article de Investing.com (David Wagner) relatif aux marchés de sur Investing.com.

La source: InvestingFrance - 🏆 75. / 51 Lire la suite »

Galles–France : Et si Nicolas Depoortère nous réconciliait avec le XV de France ?Le jeune centre de 21 ans, impressionnant avec l’UBB, sera l’une des nouvelles têtes bleues dimanche à Cardiff, lors du Tournoi des VI Nations

La source: 20Minutes - 🏆 6. / 93 Lire la suite »

Moscou visée par six attaques meurtrières en 25 ansAvec l’attaque de ce vendredi soir, on déplore plus de 500 personnes tuées depuis 1999.

La source: Le_Figaro - 🏆 15. / 73 Lire la suite »