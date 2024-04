New York autorise les tests de taxis autonomes malgré les doutes

Dans plusieurs villes des USA, les incidents se multiplient, au point que General Motors jette l’éponge, et que la population s’en prenne aux voitures. C’est le moment choisi par New York, la ville la plus densément peuplée du pays, pour se doter d’une loi autorisant les phases de tests de taxis autonomes dans ses rues.

Plusieurs conditions sont toutefois fixées pour les sociétés qui voudraient se lancer : avoir déjà testé des véhicules dans d’autres métropoles, un partage préalable de données très complètes sur les incidents éventuels, et surtout la présence permanente à bord d’un conducteur de sécurité, prêt à intervenir en cas de besoin. Trop tôt ? Le projet est très ambitieux de la part du maire de New York, et même certains Sénateurs œuvrant dans les transports à l’échelle fédérale sont circonspects. « Ney York risque d’être trop compliqué à gérer pour la technologie actuelle. La ville ferait mieux d’attendre que des tests plus concluants soient menés ailleurs

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



20Minutes / 🏆 6. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

A New York, des migrants accueillis sous des tentes aux confins de la villeDes rafales de vent fouettent les pistes d'un ancien aéroport de New York où marchent des familles avec enfants.

La source: courrierinter - 🏆 50. / 55 Lire la suite »

A New York, des migrants accueillis sous des tentes aux confins de la villeDes rafales de vent fouettent les pistes d'un ancien aéroport de New York où marchent des familles avec enfants. 'Au milieu de nulle part', le terrain héberge dans l'urgence quelque 1.

La source: laprovence - 🏆 62. / 52 Lire la suite »

Journée des droits des femmes : des militantes, qui marchaient au nom des femmes victimes du Hamas,...Journée des droits des femmes : des militantes, qui marchaient au nom des femmes victimes du Hamas, exfiltrées du cortège parisien

La source: Europe1 - 🏆 41. / 61 Lire la suite »

– Eugenie d'York : de Beatrice à Elizabeth II, la princesse dévoile des clichés inédits “des incroya...Chaque année, le 8 mars marque la journée internationale des droits des femmes. À cette occasion, la princesse Eugénie d’York a partagé sur Instagram, des photos prises avec certaines des femmes qui ont marqué sa vie.

La source: GALAfr - 🏆 46. / 59 Lire la suite »

Tri des biodéchets : quels changements au menu des Trégorrois des communes tests ?D’ici quelques jours, les habitants de Trébeurden, Tonquédec et l’hypercentre de Lannion (Côtes-d’Armor) y seront encouragés via des bornes d’apport volontaire, des composteurs individuels à prix mini ou collectifs. L’expérimentation débute samedi 6 avril 2024 dans ces communes pilotes, pour une durée de six mois.

La source: OuestFrance - 🏆 60. / 53 Lire la suite »

À New York, la recharge gratuite des vélos électriques pour éviter les incendiesFace à l’augmentation alarmante des incendies causés par les batteries au lithium-ion des vélos électriques à New York, la grosse pomme a lancé un programme pilote de station publique de recharge pour les livreurs. La première a été inaugurée dans l'East Village.

La source: JournalDuGeek - 🏆 13. / 77 Lire la suite »