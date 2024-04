Un cinquième volet de la franchise « Matrix » est en cours de développement . Le scénariste de «Seul sur Mars», Drew Goddard, sera aux manettes. C’est reparti. Warner Bros. a confirmé qu’un nouvel opus de la saga était en cours de préparation, trois ans après la sortie de « Matrix : Resurrections», en décembre 2021. Ce cinquième volet sera écrit et réalisé par le scénariste de «Seul sur Mars», Drew Goddard, a par ailleurs révélé le studio, rapporte la presse américaine.

Pour la première fois dans l’histoire de la franchise, ce nouvel opus ne sera pas dirigé par Lana ou Lily Wachowski, aux manettes depuis 1999. Un projet encore secret Pour l’heure, l’intrigue reste sous cloche. Le président de la production de Warner Bros. Motion Pictures, Jesse Ehrman, a toutefois confié que ce nouvel opus perpétuerait le monde de Matrix entre respect de la tradition et modernité, précisant avoir été séduit par l’orientation que Drew Goddard souhaitait donner à la francis

Matrix Cinquième Volet Développement Scénariste Seul Sur Mars Warner Bros.

