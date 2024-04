Aviron : « Sus à l’anglais ! », la mission olympique du quatre sans barreur , devenu espoir de médaille en un an. Téo Rayet, Benoît Brunet et les jumeaux Guillaume et Thibaud Turlan, qualifiés pour les Jeux, travaillent dur pour un podium à Paris . Autour de Benoît Brunet, les Girondins Téo Rayet, Guillaume et Thibaud Turlan pointent leur bateau vers le podium olympique d’une catégorie dominée par les Anglais.

Ils lancent la saison à Cazaubon (5-7 avril)scension expresse ! Décidée dès la fin des Jeux de Tokyo, la constitution d’un quatre sans barreur (NDLR : quatre hommes chacun avec une seule rame) a connu des heurts et tracas jusqu’à trouver sa composition magique il y a un an, à Cazaubon. Confrontés par paires dans ces championnats des bateaux courts, Téo Rayet et Benoît Brunet.

Aviron Jeux Olympiques Quatre Sans Barreur Médaille Paris

