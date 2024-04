Un adolescent de 15 ans retrouvé grièvement blessé près de son établissement scolaire

Un adolescent de 15 ans a été retrouvé « grièvement blessé » ce jeudi en fin d’après-midi à Viry-Châtillon (Essonne) près de son établissement scolaire , et a été transporté à l’hôpital avec un pronostic vital engagé, a indiqué le parquet d’Evry, sollicité par l’AFP. L’adolescent « présente des traces de coups » et une enquête a été ouverte pour tentative d’assassinat et violences en réunion aux abords d’un établissement scolaire , a ajouté le parquet, confirmant une information du Parisien.

D’après une source policière, l’adolescent a été passé à tabac en sortant du collège par plusieurs personnes qui ont ensuite pris la fuite. Il était en arrêt cardio-respiratoire quand il a été pris en charge par les pompiers, a indiqué cette source. L’adolescent a été retrouvé dans une rue « non loin de son établissement scolaire », et l’enquête a été confiée à la police judiciaire de l’Essonne, a précisé le parque

Adolescent Blessé Établissement Scolaire Enquête Tentative D’Assassinat Violences

