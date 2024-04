Une éclipse solaire totale accompagnera la Nouvelle Lune du 8 avril

📆 04/04/2024 22:44:00

📰 VogueFrance ⏱ Reading Time:

30 sec. here

7 min. at publisher

📊 Quality Score:

News: 32%

Publisher: 98%

Éclipse Solaire,Nouvelle Lune,Phénomène Rare

La Nouvelle Lune du 8 avril sera accompagnée d'une éclipse solaire totale, un phénomène rare qui se produit lorsque la lune se trouve exactement entre le soleil et la Terre. Cette éclipse solaire totale sera l'un des événements cosmiques les plus puissants de l'année et façonnera le chemin que nous sommes destinés à suivre au cours des 18 prochains mois.